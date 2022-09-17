Японский экономист Сугиура заявил о бессмысленности введения потолка цен на нефть из России

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Введение предельных цен на нефть из России бессмысленно, невозможно и неэффективно. Об этом РИА «Новости» заявил исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура.

«Введение потолка цен на российскую нефть и газ нерационально, и, я считаю, действовать не будет. Цена на такие международные товары, как нефть и газ, определяется соотношением спроса и предложения. К тому же верхний лимит цен колеблется на рынке каждый день. Поэтому введение потолка бессмысленно», — отметил Сугиура.

По его словам, решение о введении потолка цен принимали люди, которые не смыслят в экономике. Поэтому все эти решения являются политическими. При этом можно сколько угодно и как угодно делать потолок цен, но рынок диктует свои условия. Ведь по газу в Евросоюзе уже признали, что введение предельных цен невозможно.

Он добавил, что на цены может повлиять уменьшение спроса на нефть. Кроме того, эффективнее всего запретить ввоз нефти. Тогда стоимость российской нефти упадет естественно. Сами же цены на нефть в мире, скорее всего, опустятся до $60 за баррель, так как это оптимальная цена.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что Москва найдет новые рынки сбыта для половины объемов своей сырой нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз (ЕС).

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