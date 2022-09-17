Гутерриш встретится с Байденом для обсуждения цен на энергоносители

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Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью РИА «Новости», что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН и обсудить рост цен на энергоносители и продукты.

По словам Гутерриша, в беседе с американским президентом будут рассмотрены главные темы международной повестки, в том числе стороны коснутся «проблем, связанных с устойчивым развитием, ситуации в развивающихся странах и «идеального шторма», с которым им приходится иметь дело из-за COVID-19, климатических изменений, а также роста цен на продукты и энергоносители в связи с конфликтом на Украине».

Генсек отметил, что собирается встретиться с 140 главами государств и правительств, министрами и руководителями международных организаций.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют обсудить вопрос установления потолка цен на природный газ в ходе встреч американской делегации на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

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