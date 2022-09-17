Экономист Прикладова назвала дорогой газ и слабый евро основными причинами инфляции в ФРГ

Потребительские цены в Германии выросли из-за рекордных цен на газ и ослабления евро. Об этом ИА REGNUM заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Высокая цена на природный газ повышает расходы домохозяйств и себестоимость производства. А евро ослабевает из-за энергокризиса в Европе. Это влияет на потребительские цены в ФРГ», — отметила Прикладова.

По ее словам, в августе евро подешевел к доллару на 2,04%. В сентябре же европейская валюта смогла укрепиться на 1,78% за две недели. Однако Германия не может напрямую воздействовать на курс европейской валюты, так как она ослабла на фоне энергокризиса. Сам кризис мог бы ослабнуть, если «Северный поток-1» начал бы работать после возврата газовых турбин.

Она добавила, что Германия, скорее всего, так и будет занимать пассивную позицию в этом вопросе. Из-за этого ситуация с энергокризисом никак не разрешится, а цены на газ не снизятся.

Ранее в субботу издание Financial Times писало, что немецкие производители напитков и пивоварни сокращают производство из-за дефицита диоксида углерода (CO2) на фоне роста цен на газ. Газета отмечает, что дефицит углекислого газа — побочного продукта при получении аммиака — возник из-за снижения производства удобрений на фоне роста цен на газ.