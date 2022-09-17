Al-Eqtisadiya: G7 создаст жесткую торговую политику против КНР из-за сотрудничества с РФ

Представители «Большой семерки» захотели разработать жесткую торговую политику в отношении Китая, который продолжает взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об этом сообщает издание Al-Eqtisadiya.

«Мы находимся в такой геополитической ситуации, когда идея глобальной торговли для улучшения жизни людей подвергается испытанию. «Большая семерка» займет жесткую позицию в отношении Китая в сфере торговли, и с наивностью покончено», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время встречи министров в Нойхарденберге.

При этом некоторые министры посчитали, что сотрудничество России и Китая может иметь определенные проблемы в плане конкуренции, субсидии для отраслей, а также прозрачности торговых операций.

7 сентября сенатор Алексей Пушков заявил, что администрации США вряд ли удастся подтянуть КНР и Индию к своей политике ограничения цен на нефть из России. Он полагает, что участие Китая в этой схеме маловероятно, так как Пекин не пойдет на то, чтобы усиливать позиции Запада, который настроен противостоять КНР.