Путин предложил ЕС снять санкции с «Северного потока – 2», если «им приспичило»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Европейские страны сами ввели санкции и остановили запуск нового газопровода «Северный поток — 2», виня в разворачивающемся энергетическом кризисе Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал Путин.

По его словам, европейские страны сами «там закрыли, здесь закрыли, здесь не могу отремонтировать», при этом обвиняя в сложившемся энергетическом кризисе Россию.

«Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, а не сваливают на нас свои собственные ошибки», — отметил российский президент.

Он также подчеркнул, что Россия и «Газпром» выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства.

«Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», — продолжил Путин, добавляя, что обвинения в адрес России делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран».

Накануне заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы решить проблему газа в Евросоюзе.

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