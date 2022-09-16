Названа дата начала тестирования цифрового рубля

Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит «Интерфакс».

«Тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами, в ограниченных объемах постепенно где-то с 1 апреля 2023 года», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, в настоящее время регулятор тестирует цифровой рубль с пятнадцатью банками.

«Это действительно такой тестовый режим: как открывать кошельки на платформе цифрового рубля, как осуществлять переводы между гражданами, как осуществлять оплату за товары, услуги, в том числе через QR-коды», — уточнила Набиуллина, добавляя, что «здесь очень много вопросов технологических».

Глава Банка России подчеркнула, что очень важным в вопросе внедрения цифрового рубля является доверие к этой форме валюты, «бесшовный» переход на нее, а также кибербезопасность и удобство для граждан.

В середине февраля в России провели первые переводы в цифровых рублях. Систему начали тестировать Центральный банк страны (ЦБ) и другие участники рынка. Электронная версия национальной валюты отличается от привычного безналичного расчета. По оценкам экспертов, цифровой рубль способен помочь справиться с нелегальными транзакциями и кражей денег со счетов граждан. Кроме того, у него есть ряд преимуществ в использовании по сравнению с обычными безналичными деньгами.