В ФРГ заявили о намерении вести переговоры с Казахстаном о поставках нефти через «Дружбу»

В правительстве Германии заявили, что ФРГ намерена вести переговоры с Казахстаном о поставках нефти через трубопровод «Дружба» для НПЗ в Шведте. Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство планирует передать под государственный контроль нефтеперерабатывающий завод российской компании «Роснефть» в Шведте.

Позже правительство Германии передало три дочерних предприятия «Роснефти» в управление национальному регулятору в сфере энергетики.

24 августа газета The Financial Times писала, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт в Германии для замены поставок из России по трубопроводу «Дружба». В материале также говорилось, что предприятие рассчитывает заменить российскую нефть поставками из Казахстана.