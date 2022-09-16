Набиуллина: россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«В дальнейшем устойчивое инфляционное давление несколько повысится. В том числе это может произойти из-за снижения склонности населения к сбережениям. Сейчас граждане ориентированы скорее сберегать, чем тратить», — сказала она.

По ее словам, ЦБ РФ не исключил движений по ключевой ставке, но их вероятность снизилась. Рост расходов бюджета РФ может создавать проинфляционные риски, отметила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 года банки должны будут раскрывать основные условия своих вкладов в виде таблиц, чтобы вкладчик мог с ними ознакомиться как при посещении офиса, так и в онлайне. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

В Центробанке разъяснили, что в таких таблицах должны быть отражены процентная ставка по вкладу, порядок выплаты процентов, условия продления вклада, период начисления повышенных ставок, нюансы досрочного снятия денег и пополнения вклада.

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