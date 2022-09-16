Шольц заявил, что введение управления над «дочкой» Роснефти делает ФРГ более независимой

Канцлер Германии Ольф Шольц назвал политическим решением введение управления над «дочкой» Роснефти. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, это решение делает Германию более независимой от поставок российских энергоносителей.

Ранее Шольц заявил, что Германия готова взять на себя ответственность за безопасность на территории Европы. Об этом Шольц рассказал в ходе своего выступления на конференции бундесвера.

Шольц подчеркнул, что на протяжении долгого времени ФРГ избегала «реальной расстановки приоритетов» в задачах бундесвера, который занимался вопросами гуманитарной помощи, ликвидации последствий наводнений, помощью во время пандемий. По словам канцлера, эти задачи не являются основной миссией бундесвера.

Канцлер ФРГ считает, что бундесверу необходимо стать краеугольным камнем европейской обороны, чтобы, по его мнению, представлять собой наиболее оснащенные вооруженные силы в Европе.