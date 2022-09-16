«Подъём»: H&M распродает только оставшийся сток и готовится покинуть Россию

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Rafael Marchante/REUTERS

Ретейлер H&M опроверг информацию о ввозе новой коллекции в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Ранее газета «Известия» сообщала, что компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию.

Как утверждает «Подъём», в компании заверили, что в заявленных планах об уходе из России никаких изменений нет.

«В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток. Магазины открыты временно», — уточнили в H&M.

В июле H&M объявил об уходе с российского рынка ввиду несогласия с началом специальной военной операции на Украине. Ретейлер закрыл все свои магазины, однако ряд из них окрылись вновь 2 августа для того, чтобы были распроданы остатки товаров.

Позднее в компании сообщили, что точки будут работать до 30 ноября, однако по неофициальным данным флагманские магазины останутся открытыми и после этой даты.

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