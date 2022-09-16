Совфед России: в Госдуму внесут законопроект о продлении кредитных каникул

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сенаторы и депутаты внесут в Госдуму законопроект о продлении кредитных каникул для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он отметил, что обратиться можно будет на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«После окончания кредитных каникул в график платежей удалось вернуться более 70% заемщиков, а после ипотечных каникул — более 80% <...> Учитывая успешный опыт временных кредитных каникул, востребованность этой меры среди заемщиков, предлагаем предусмотреть такое право гражданина — обратиться за кредитными каникулами — на постоянной основе», — сказал Журавлев.

Согласно проекту, у россиян появится право на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев для восстановления платежеспособности. Отмечается, что этим можно будет воспользоваться однократно при условии существенного снижения доходов заемщика.

Ранее стало известно, что российские банки отказали в предоставлении кредитных каникул более чем половине обратившимся заемщикам с марта по июнь 2022 года.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что многие меры по поддержке экономики России, введенные после санкций со стороны Запада, доказали свою эффективность и будут продлены. В их число вошли кредитные каникулы для предпринимателей и отмена проверок бизнеса со стороны трудовой инспекции, МЧС и Роспотребнадзора.