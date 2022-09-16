Мишустин направил 15 млрд рублей на авиаотрасль

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения.

«Деньги поступят в государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России», — указано в сообщении на сайте правительства, которое цитирует Общественная служба новостей.

Отмечается, что средства направят на аэронавигационное обслуживание не менее одного миллиона полетов. При необходимости до конца года будет оказано дополнительное финансирование.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть