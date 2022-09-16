Мишустин направил 15 млрд рублей на авиаотрасль

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения.

«Деньги поступят в государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России», — указано в сообщении на сайте правительства, которое цитирует Общественная служба новостей.

Отмечается, что средства направят на аэронавигационное обслуживание не менее одного миллиона полетов. При необходимости до конца года будет оказано дополнительное финансирование.