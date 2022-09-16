«Известия»: компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию

Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию. Об этом сообщил «Известиям» источник, близкий к руководству ретейлера.

В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины. Вместе с тем в компании данную информацию подтверждать не стали и подчеркнули, что продают только оставшиеся запасы.

По сведениям источника, ретейлер привозит товары в магазины из Казахстана, чтобы как можно дольше продержаться на российском рынке. Кроме того, по словам собеседника издания, компания увеличила число сотрудников на складах в связи с ростом объема поставок.

Источник уточнил, что новая коллекция пока не представлена в магазинах, а только готовится к продаже.

Накануне в H&M рассказали об ухудшении продаж этим летом.

Магазины H&M после простоя начали открываться в августе для распродажи оставшихся товаров. Позднее в компании сообщили, что точки будут работать до 30 ноября, однако по неофициальным данным флагманские магазины останутся открытыми и после этой даты.