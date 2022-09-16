В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта российских удобрений

Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий для экспорта российских удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин указал, что на данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы. При этом на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности он добавил: «Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя».

Представитель Китая считает, что «необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов».

Представитель же Мексики аналогично считает, что российские удобрения и продовольствие должно попадать на глобальные рынки.

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба напомнила, что удобрения играют важнейшую роль в обеспечении будущих урожаев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал, что власти США и Евросоюза утверждают, что антироссийские ограничения не влияют на экспорт продовольствия и удобрений из России.

«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности <…> Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком», — отметил Небензя.

Как указал постпред России при ООН, российским судам не дают зайти в порты Европы, что необходимо для стабильной работы цепочки поставок. Он также подчеркнул, что санкции Запада замедляют и банковские транзакции, из-за введения ограничительных мер против ряда российских банков.