Bloomberg: власти ФРГ рассматривают идею национализации трех крупных импортеров газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Правительство ФРГ рассматривает возможность национализации трех крупных импортеров газа. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, на такой шаг власти готовы пойти для того, чтобы избежать энергетического коллапса в стране. Как заявили собеседники агентства, речь идет о передаче под госконтроль Uniper, компаний Verbundnetz Gas (VNG) и SEFE (Securing Energy for Europe).

Детали плана по передаче компаний на баланс государства, по информации источников, еще не согласованы, однако в ближайшие дни может быть принято промежуточное решение.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти тщательно прорабатывают вопрос, однако «все очень сложно».

Ранее Bloomberg сообщило, что власти Германии намерены выделить $68 млрд энергокомпаниям в виде кредитных гарантий.

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия сможет справиться с недостатком энергоресурсов из Российской Федерации и ростом цен на энергетику.

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