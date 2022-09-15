Российские регионы получили 1,3 млрд рублей компенсации за траты на размещение беженцев

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Gleb Garanich/Reuters

Правительство России выделило из резервного фонда, примерно, 1,3 млрд руб. для выплаты компенсации расходов регионов на размещение беженцев с Украины и Донбасса. Распоряжение об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

Российские субъекты получат компенсацию расходов на размещение (до 913 руб. на человека в сутки) и питание (до 415 руб. на человека в сутки) граждан России, Украины, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), которые в экстренном порядке прибыли с территории Украины и Донбасса в Россию.

Деньги распределят между 57 регионами нашей страны. Наибольшие суммы получат Ростовская и Воронежская области — почти 170 млн руб. и 145 млн руб. соответственно.

В начале сентября сообщалось, что правительство России выделило более 10,3 млрд руб. из резервного фонда на социальные выплаты гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию.

В конце августа агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах написало, что число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, превысило 3,7 млн человек.

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