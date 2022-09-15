США ужесточат режим экспортного контроля в отношении РФ и Белоруссии

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления министерств финансов и торговли США.

Также американские власти приняли решение ужесточить санкции в отношении оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологического сектора России.

По линии Минфина вводятся санкции в отношении 23 физических лиц и одной организации, по линии внешнеполитического ведомства — в отношении оборонной и высокотехнологической отраслей промышленности России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет визовые ограничения против 100 представителей властей Белоруссии, причастных к подрыву демократических институтов в этой стране.

Точный список подпавших под санкции не приводится, по словам Блинкена, в него вошли лица, занимающие высокие посты в администрации президента Белоруссии, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуре, СК и других ведомствах.