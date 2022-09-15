В США заявили о готовности вводить санкции за использование системы «Мир» вне РФ

США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» вне территории России. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов.

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «МИР» за пределами территории Российской Федерации», — сказано в сообщении министерства.

Также в ведомстве заявили, что американские власти ввели санкции в отношении генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Ранее газета Financial Times писала, что США и Евросоюз пытаются надавить на турецкие банки, которые работают с российской платежной системой «Мир».

По информации издания, в настоящее время карты «Мир» поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала специальной военной операции России на Украине.

В Соединенных Штатах опасаются, что это сотрудничество помогает РФ «уклониться от западных санкций».

До этого президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявлял, что прием карт «Мир» нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.