В Запорожье введен штраф 5 тыс. рублей за несоблюдение обменного курса гривны

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе был введен штраф в размере 5 тыс. руб. за несоблюдение обменного курса рубля к гривне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, начиная с 5 сентября в области применяется курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну.

«За несоблюдение установленного курса ко всем субъектам хозяйствования, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, будут применяться штрафные санкции. За первое нарушение будет установлен штраф в размере 5 тыс. рублей», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что в случае повторного нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тыс. руб. Если будут выявлены факты последующих нарушений – будет наложен запрет на осуществление предпринимательской деятельности на территории Запорожской области.

Ранее национальный банк Украины запретил небанковским учреждениям обозначать курсы валют на своих табло.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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