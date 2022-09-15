В Банке России заявили, что пока не планируют увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

Российский Центробанк в ближайшее время не планирует повышать действующий лимит в 100 тыс. руб. для бесплатных переводов в системе быстрых платежей (СБП). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«Сегодня граждане могут переводить через СБП бесплатно до 100 тыс. рублей в месяц. Наш анализ показывает, что этой суммы достаточно. Мы не планируем пересматривать этот лимит в ближайшем будущем», — сказали в пресс-службе.

Ранее 15 сентября в СМИ появилась информация о том, что представители «Тинькофф банк» хотят предложить Центробанку повысить лимит бесплатных переводов в СБП до 300 тыс. руб. в месяц.

На сегодняшний день переводить в СБП можно до 100 тыс. руб. без комиссии. Если сумма лимита превышена, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода и не более 1,5 тыс. руб.

На этой неделе рекрутинговая компания hh.ru обнародовала результаты опроса, согласно которым 23% россиян точно готовы получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.