Euronews: владелец ресторана в Турции рассказал о сложностях при приеме оплаты от россиян

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Владелец бизнеса в Турции пожаловался на сложности при приеме оплаты от туристов из России. Об этом сообщает Euronews.

По словам хозяина рыбного ресторана на берегу Босфора в Стамбуле Нико Вальдеса, основной доход ему приносят иностранные посетители, однако в 2022 году он столкнулся с проблемой в работе российских кредитных карт в Турции.

«Россияне приходят в ресторан, хотят оплатить картами, а наши терминалы отказываются их принимать», — сообщил Вальдес.

По его словам, в этой ситуации расстроенными оказываются и он, и клиент.

«У россиян трудная ситуация», — отметил предприниматель.

Вальдес подчеркнул, что российские путешественники обеспечивают около 50% его прибыли. Кроме того, по его словам, приезд россиян каждый раз выравнивает экономику Турции, которая находится в плохом состоянии.

Ранее Financial Times писало, что США и Евросоюз пытаются надавить на турецкие банки, чтобы запретить им принимать карты российской платежной системы «Мир». В российской Национальной платежной системе заявляли, что карты «Мир» в Турции работают в штатном режиме, но бывают случаи отказов проведения операций.

Сейчас российские туристы могут использовать карты «Мир» в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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