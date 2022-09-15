Экономист Столяров предостерег от полного перевода золото-валютных резервов России в юани

Перевод золото-валютных резервов России в юани может привести к усилению экономической зависимости Москвы от Пекина. Форматировать структуру активов страны следует с большой осторожностью, приводит слова заместителя заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрея Столярова РИА «Новости».

«Копить золотовалютные резервы в долларах или евро сейчас России бессмысленно, потому что в любой момент может произойти блокировка этих активов. Самой понятной альтернативой становится юань, хотя он и не является ликвидной валютой. Но тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая», — заявил Столяров.

По его словам, нужно распределять резервы России в пользу золота. Торговля этим металлом с азиатскими странами, включая Индию, позволит Москве наращивать активы.

«В рамках антироссийских санкций западные страны отказались от покупки золота у Москвы. Значит, необходимо искать новых клиентов, например, в Индии, на Ближнем Востоке», — заключил Столяров.

8 сентября министр финансов России Силуанов заявил, что целесообразно создавать и хранить резервы страны в золоте и юанях. При этом доля китайской валюты в активах Москвы, по его словам, будет в дальнейшем только расти. Еще одним вариантом хранения российских резервов должны стать расчетные единицы «дружественных» стран.