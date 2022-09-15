Захарова: изъятия США и ЕС из санкций для российских удобрений не работают

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изъятия из односторонних санкций для российских удобрений, объявленные США и Евросоюзом, не работают. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент нет результатов заключения меморандума России и ООН по экспорту российских удобрений и сельхозпродукции. При этом российские производители и экономические операторы сталкиваются с трудностями при транспортировке и страховании грузов и совершении банковских платежей.

«Объявленные США и Евросоюзом изъятия для удобрений и продовольствия из односторонних санкций на деле не работают, все были слова», — сказала Захарова.

Ранее генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что всемирная организация прилагает все усилия для обеспечения экспорта российского аммиака на мировые рынки.

Гринспен подчеркнула, что продовольственный кризис нельзя решить без возвращения на рынки продукции из РФ.