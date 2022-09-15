В МИД Индии прокомментировали введение потолка цен на нефть РФ

Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что его страна не входит в коалицию G7, которая обсуждает введение потолка цен на российские энергоносители, и закупает нефть на рынке. Его слова на брифинге 15 сентября передает РИА «Новости».

«На ваш вопрос, касающийся российской нефти и коалиции по ограничению цен. Чтобы внести ясность — Индия не является членом G7», — сказал Кватра.

По его словам, индийские организации закупают нефть на рынке, когда пытаются удовлетворить потребности Индии в энергетической безопасности.

«Это не закупки от государства государству», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что страны, выдвинувшие идею о коалиции по ограничению цен, могут лучше ответить на вопрос, в какую форму она перерастет в будущем.

Ранее в статье The Daily Reckoning американский экономист Джеймс Рикардс высказал мнение, что Россия может обойтись без европейских покупателей нефти, предпочтя клиентов в Китае и Индии.

Посол России в Индии Денис Алипов также сообщал, что страна изучает возможности расширения поставок лекарств, электроники и автокомпонентов на российский рынок.