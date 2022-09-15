Россияне стали закапывать евро на финской границе, чтобы избежать изъятия валюты

Граждане России нашли способ, как избежать изъятия валюты со стороны представителей таможенной службы Финляндии. Россияне стали закапывать евро под землю до следующей поездки в скандинавскую страну, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

«Идею подглядели в «Орле и Решке» — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет», — рассказала жительница Санкт-Петербурга.

При этом данный случай — не единственный. Один из путешественников также воспользовался методом закапывания евро под землю для избежания проблем на границе с Финляндией.

«Вчера при въезде в Россию на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что ее финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад», — заявил турист.

30 августа финские таможенники объяснили регламентом Совета ЕС запрет на вывоз россиянами евро. Как рассказали в Департаменте таможенного контроля Финляндии, этот запрет вызван санкциями Евросоюза. Согласно одной из статей регламента Совета ЕС, в Россию запрещается вывозить, продавать и поставлять банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза.