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Россияне стали закапывать евро на финской границе, чтобы избежать изъятия валюты

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Depositphotos

Граждане России нашли способ, как избежать изъятия валюты со стороны представителей таможенной службы Финляндии. Россияне стали закапывать евро под землю до следующей поездки в скандинавскую страну, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

«Идею подглядели в «Орле и Решке» — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет», — рассказала жительница Санкт-Петербурга.

При этом данный случай — не единственный. Один из путешественников также воспользовался методом закапывания евро под землю для избежания проблем на границе с Финляндией.

«Вчера при въезде в Россию на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что ее финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад», — заявил турист.

30 августа финские таможенники объяснили регламентом Совета ЕС запрет на вывоз россиянами евро. Как рассказали в Департаменте таможенного контроля Финляндии, этот запрет вызван санкциями Евросоюза. Согласно одной из статей регламента Совета ЕС, в Россию запрещается вывозить, продавать и поставлять банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза.

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