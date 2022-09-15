Зарплаты IT-специалистов в России стали снижаться

Заработные платы специалистов ИТ-отрасли в России в августе начали снижаться. Максимальная планка зарплат, предлагаемых работодателями программистам в августе, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Хабр Карьера».

«Верхняя планка зарплат, предлагаемых работодателями айтишникам в августе, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила в среднем 160 тыс. рублей», — говорится в материале.

В то же время нижняя планка предлагаемых зарплат в отрасли по итогам прошлого месяца увеличилась на 24% до 150 тыс. рублей. При этом средний уровень зарплат, которые уже получают ИТ-специалисты, вырос на 8%, до 130 тыс. рублей.

По словам продакт-менеджера «Хабр Карьеры» Артема Зызы, зарплаты программистов стали снижаться по ряду причин. Одна из основных — смещение рыночного акцента в сторону специалистов среднего уровня.

«Пока можем выдвинуть предположение, что рынок разворачивается в сторону миддлов, компании меньше ищут старших специалистов — соответственно, падает верхняя планка по зарплатам», — заключил он.

15 сентября газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз обсуждают новые санкции в отношении ИТ-специалистов в России. В частности, ведутся переговоры по ограничениям против третьих лиц и организаций, помогающих гражданам страны проводить платежи, а также россиян, работающих в ИТ-сфере, которые помогли организовать параллельные платежные сети.