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В Нацсистеме платежных карт опровергли сообщения о прекращении работы карт «Мир» в Турции

Гендиректор НСПК Кмолев заявил, что карты «Мир» в Турции продолжают работать

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Карты российской платежной системы «Мир» в Турции продолжают функционировать в обычном режиме. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, передает ТАСС.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты «Мир».

«Ничего нового в Турции плохого не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются. Может быть, были какие-то точечные, единичные случаи в конкретном каком-то отеле, где произошла такая ситуация», — сказал Комлев.

По его словам, ситуация была изучена, все турецкие партнеры подтвердили, что поводов для волнения нет.

6 сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявлял, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».

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