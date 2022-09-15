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Япония в августе увеличила импорт СПГ из России на 211% по сравнению с 2021 годом

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Япония в августе нарастила объем импорта сжиженного природного газа из России на 211,2% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов страны.

По информации агентства, объем импорта нефти за аналогичный период сократился на 20,3%. Также снизился объем импорта угля на 32,6%, а импорт руды вырос на 44,9%.

«Общий объем экспорта из Японии в РФ в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 млрд иен [или 384 млн долларов. — «Газета.Ru»]. Импорт из РФ в Японию в отчетный период вырос на 67,4% по сравнению с августом 2021 года и составил 164,1 млрд иен [1,15 млрд долларов. — «Газета.Ru»]», — говорится в сообщении министерства.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин после встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявлял о готовности Америки защищать Японию, в том числе с помощью своего ядерного потенциала.

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