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Продажи алкоголя в России с начала года выросли почти на 10%

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100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

За восемь месяцев текущего года в России было продано 72,35 млн дал спиртных напитков крепостью более 9 градусов. Этот показатель на 8,4% больше, чем годом ранее. Тогда купили 66,75 млн дал. Об этом пишет «Интерфакс»

Самыми популярными у Россиян спиртными напитками оказались шампанское, игристые вина, водка и коньяк.

За аналогичный период увеличилась реализация ликерных вин — в 2 раза (до 425,5 тысячи дал), шампанских и игристых вин — на 8% (до 11,1 млн дал), водки — на 7,1% (до 49,4 млн дал), коньяка — на 3,9% (до 7,76 млн дал).

Ранее ученые нашли простой способ снизить потребление алкоголя. Семьи, где использовались бокалы меньшего объема, употребляли в среднем на 6,5% вина меньше. Аналогичный, но менее выраженный эффект наблюдался и про покупке маленьких бутылок.

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