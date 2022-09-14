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Украина надеется покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет помощи США, ЕС и ВМФ

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ABC

Украина планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, слова которого приводит РИА «Новости».

13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. По словам премьера, проект госбюджета страны на следующий год предусматривает доходы около 1,28 трлн гривен (около $34,6 млрд), расходы – 2,57 трлн гривен (около $69,9 млрд). Дефицит бюджет оценивается в $3 млрд ежемесячно. Именно их планируется покрыть заимствованиями.

«Для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году планируется привлечение международной финансовой помощи и выпуск военных облигаций», — сказал Шмыгаль, указывая на то, что Киев «активно сотрудничает с тремя финансовыми партнерами: МВФ, Европейским Союзом и США».

Премьер также заявил, что Международный валютный фонд пообещал $1,4 млрд помощи, ЕС предоставит €8 млрд до конца года, а еще $11,7 млрд ожидается от США.

«Такая поддержка позволит стабильно завершить этот год», — резюмировал Шмыгаль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 14 сентября отправляется на Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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