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Борн: Франция заполнила газохранилища в стране на 95%

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Global Look Press

Франция заполнила газохранилища в стане на 95%. Об этом заявила премьер-министр республики Элизабет Борн, написало агентство ТАСС.

По ее словам, цены на газ в стране в следующем году вырастут в пять раз относительно 2021 года, стоимость электричества повысится в десять раз.

Председатель правительства заверила, что Париж будет работать над установлением потолка цен на газовом рынке вместе с Еврокомиссией (ЕК).

Кроме того, Борн сообщила, что меры, которые приняло французское правительство, помогут избежать перебоев с подачей электричества предстоящей зимой.

В конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что республика сохранит ограничения на цены на электроэнергию в следующем году, чтобы защитить домохозяйства от стремительного роста тарифов.

До этого агентство Bloomberg написало, что цены на электроэнергию во Франции «на год вперед» впервые в истории превысили отметку €1 тыс. за мВт/ч.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что французская энергетическая компания Electricite de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии на €60 млн и теперь запросила экстренные поставки электричества.

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