Захарова отреагировала на планы ЕК изымать сверхприбыли энергетических компаний

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что ЕК выступила с рекомендацией изымать сверхприбыли энергетических компаний странами ЕС.

Напомним, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС изымать сверхприбыли энергетических компаний от высоких цен на энергоносители, направляя их на поддержку граждан и компаний-потребителей, а также сокращать на 5% потребление энергии этой зимой.

«Коммунисты и социалисты аплодируют стоя. Это уже не «зелёная» повестка, а красная. Осталось пролетариям всех стран объединиться, и можно Ленина будить», – цитирует Захарову Общественная служба новостей.