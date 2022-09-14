В России могут разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые позволят провести эксперимент по розничной торговле отпускаемыми по рецепту лекарственными препаратами онлайн. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении», — говорится в решении Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в рамках данного эксперимента участники смогут продавать лекарства, отпускаемые по рецепту дистанционном способом, в том числе те, которые оформлены в формате электронного документа. Среди исключений отмечаются лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на их обеспечение за счет бюджета, а также на препараты, содержащие наркотические, психотропные и спиртосодержащие вещества.

Ранее правительство России одобрило законопроект, согласно которому станет разрешено продавать лекарства по рецепту дистанционно в качестве эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года.