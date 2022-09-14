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Мишустин перечислил цели нового бюджета

Мишустин назвал приоритетами бюджета развитие, нацпроекты и перестройку экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что целями нового бюджета страны должны стать развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики и рост экономической активности. Его слова приводит сайт правительства.

Премьер указал на то, что приоритеты бюджета были определены на совещании президентом России Владимиром Путиным.

«Напомню, это нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах наших людей. Формирование условий для дальнейшей структурной перестройки, роста экономической активности», — сказал он.

Мишустин также причислил к приоритетам развитие инфраструктуры в регионах и создание рабочих мест.

Глава правительства подчеркнул необходимость завершения работы над бюджетным пакетом в кратчайшие сроки, чтобы доложить об этом президенту в начале следующей недели.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что состояние бюджета в РФ лучше, чем в большинстве стран G20, притом, что российская экономика выходит на траекторию роста.

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