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Депутат Делягин заявил о схожести цифрового рубля с безналичным и призвал не бояться его

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Depositphotos

Цифровой рубль похож на безналичный, и операции с ним будут быстрее, поэтому россиянам не стоит опасаться этой валюты. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Это не криптовалюта, которая непонятно кем эмитируется, как обращается, кем контролируется. Это тот же самый безналичный рубль, разве что он проходит не через банковскую систему, а непосредственно через Банк России», — отметил Делягин.

По его словам, для рядовых граждан операции с цифровым рублем будут проще и быстрее. Кроме того, благодаря современным технологиям контроль над ним будет упрощен, а его выпуск окажет меньшее влияние на развитие экономики.

Он добавил, что в теории запуск цифрового рубля возможен в конце 2022 года. Однако поначалу население будет обслуживаться так же, как и раньше, то есть через банки.

В середине февраля в России провели первые переводы в цифровых рублях. Систему начали тестировать Центральный банк страны (ЦБ) и другие участники рынка. Электронная версия национальной валюты отличается от привычного безналичного расчета. По оценкам экспертов, цифровой рубль способен помочь справиться с нелегальными транзакциями и кражей денег со счетов граждан.

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