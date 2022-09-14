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В Бейруте вкладчица взяла в заложники сотрудников банка

В Бейруте вкладчица взяла в заложники сотрудников одного из отделений банка Blom, требуя отдать ей деньги с долларового вклада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в руководстве банка.

«Вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице», — указано в сообщении.

Уточняется, что женщина требует вернуть ей $20 тыс.

На кадрах видео женщина достает пистолет в помещении банка, что вызвало у посетителей панику. Вместе с женщиной в банк пришел мужчина в желтой футболке, который запер вход в финансовое учреждение на цепь. Неизвестно, является ли он сообщником или одним из заложников, действующим по требованию женщины.

Ранее уголовное дело возбудили после захвата заложников в кемеровском СИЗО.

По версии следствия, заключенные взяли в заложники трех сотрудников учреждения и потребовали мобильные телефоны, сигареты и наркотики. Кроме того, они заявили, что хотят встретиться с руководством ФСИН России. Изначально они добровольно отпустили одного заложника, оставшихся двух удалось освободить с помощью спецназа.

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