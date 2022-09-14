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В МЭА снизили прогноз по росту спроса на нефть в мире до 2 млн баррелей в сутки

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Depositphotos

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире до 2 млн баррелей в сутки в этом году. Об этом сообщается на сайте МЭА.

«Спрос на нефть в мире в этом году упадет на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — теперь ожидается, что он увеличится на 2 млн б/с», — отметили в публикации.

При этом в августе прогноз был на уровне 2,1 млн б/с. Согласно прогнозу на 2023 год, рост спроса может быть на уровне 2,1 млн б/с.

По данным организации, в июле запасы нефти в мире упали на 25,6 млн баррелей. Однако запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поднялись на 43,1 млн баррелей за тот же период. Однако текущий показатель совокупных объемов нефти на 274,9 млн баррелей нефти ниже, чем в среднем за пять лет.

11 августа организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки. Отмечается, что общий спрос на сырье составит в среднем 100,03 млн баррелей в сутки. Картель полагает, что росту потребления углеводородов в 2022 году поспособствует рост спроса на топливо для промышленности и транспорта.

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