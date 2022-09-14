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В Испании подсчитали, когда закончится газ в Европе

Газовые хранилища Европы могут опустеть в начале февраля 2023 года, сообщает испанская газета La Vanguardia.

160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах Европейского союза, говорится в статье, которую цитирует НСН.

По данным издания, перед властями ЕС стоит задача сделать так, чтобы запасов газа хватило на всю зиму.

Эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются.

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