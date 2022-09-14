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РБК: страны ЕАЭС и бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего СССР увеличили экспорт товаров в Россию до показателей, превышающих докризисные уровни 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на торговую статистику этих стран.

Как подсчитало издание, с марта по июнь этого года блок ЕАЭС, в который входит Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, отгрузил в Россию товары на более $9,4 млрд, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.

Главным экспортером РФ стала Белоруссия, отмечается в статье. Армения нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, а Киргизия — более чем вдвое.

Киргизия в июне экспортировала в Россию товаров на $124 млн — в 4,7 раза больше, чем в июне прошлого года. За январь — июль киргизский экспорт в Россию составил около $396 млн — на 88% больше, чем за тот же период годом ранее.

Расширение торговли со странами ЕАЭС и бывшего СССР закономерно, так как на увеличение поставок повлияло разрешение на параллельный импорт в РФ, считает член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев.

Как напоминает издание, после введения антироссийских санкций в феврале Федеральная таможенная служба и Банк России перестали публиковать статистику по экспорту и импорту. Затем это перестала делать Евразийская экономическая комиссия. Белоруссия оставила лишь показатели общего импорта-экспорта с Россией. При этом Казахстан, Киргизия и Армения продолжают раскрывать данные о торговле с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия может продлить режим беспошлинного ввоза товаров до €1 тыс. до июля 2023 года.

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Санкции против России
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