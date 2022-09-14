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В Венгрии предположили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов

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Depositphotos

Госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз осенью из-за наступления холодов может пересмотреть санкционную политику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что санкции вызвали энергодифицит и резкий рост цен в Европе. По мнению Менцера, ситуацию можно было бы купировать благодаря изменению санкционной политики.

«Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», — сказал дипломат в эфире телеканала М1.

Менцер заявил, что реальность откроется большому числу европейцев на фоне приближения холодов, так как рассуждения о поставках газа хорошо воспринимаются при тридцатиградусной жаре, но не сейчас.

«Когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к тому, что предстоящая зима будет холодной, а следующая станет полярной.

В июле лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц отметил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран.

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