Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ЕС снял часть санкций с Януковича и его сына 22:58
Sky News: гроб королевы Елизаветы II был доставлен в Букингемский дворец 22:57
Гандзуш покинул Федерацию хоккея Словакии из-за отказа вызывать игроков КХЛ в сборную 22:56
Популярный блогер рассказал, как отказался от многомиллионного контракта 22:42
В Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН 22:36
Кирби заявил о помощи России в остановке боев между Арменией и... 22:36
В Подмосковье в квартире нашли тела мужчины и женщины и их еле живую 6-летнюю... 22:35
Фанаты «Айнтрахта» показали нацистские жесты перед матчем ЛЧ... 22:35
Morningstar: дефицит бюджета США в августе составил почти $220 млрд 22:25
Пушилин рассказал об обстановке на северном фронте ДНР 22:24

США могут начать пополнять стратегические запасы нефти при цене $80 за баррель

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Власти США могут начать пополнять стратегические нефтяные запасы при существенном снижении мировых биржевых цен на североморскую марку сырья Brent до $80 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

«США могут начать пополнять свои стратегические запасы нефти, когда цены на сырую нефть упадут примерно до 80 долларов за баррель», — говорится в материале.

В последний раз марки нефти Brent и WTI торговались на уровне $80 за баррель в январе 2022 года. По состоянию на 21:40 мск 13 сентября, цена ноябрьских фьючерсов на североморский сорт сырья составляла $93,68 за баррель, октябрьских фьючерсов на североамериканскую марку WTI — $87,82.

13 сентября агентство Reuters сообщило, что стратегические нефтяные запасы в США упали на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей. Эта планка стала минимальной с октября 1984 года. При этом высвобождение запасов в начале сентября стало самым крупным с начала мая 2022 года. На прошлой неделе из американских хранилищ забрали в общей сложности около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и примерно 2 млн баррелей высокосернистого сырья.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть