США могут начать пополнять стратегические запасы нефти при цене $80 за баррель

Власти США могут начать пополнять стратегические нефтяные запасы при существенном снижении мировых биржевых цен на североморскую марку сырья Brent до $80 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

«США могут начать пополнять свои стратегические запасы нефти, когда цены на сырую нефть упадут примерно до 80 долларов за баррель», — говорится в материале.

В последний раз марки нефти Brent и WTI торговались на уровне $80 за баррель в январе 2022 года. По состоянию на 21:40 мск 13 сентября, цена ноябрьских фьючерсов на североморский сорт сырья составляла $93,68 за баррель, октябрьских фьючерсов на североамериканскую марку WTI — $87,82.

13 сентября агентство Reuters сообщило, что стратегические нефтяные запасы в США упали на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей. Эта планка стала минимальной с октября 1984 года. При этом высвобождение запасов в начале сентября стало самым крупным с начала мая 2022 года. На прошлой неделе из американских хранилищ забрали в общей сложности около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и примерно 2 млн баррелей высокосернистого сырья.