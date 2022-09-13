В ЕК заявили, что меры ЕС из-за высоких цен на энергию будут временными

Новые меры, которые Еврокомиссия (ЕК) собирается представить 14 сентября для ответа на высокие цены энергию в ЕС, будут иметь ограниченный срок действий. Об этом во время выступления на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Завтра Комиссия представит предложения по экстраординарной и временной интервенции для ответа на высокие цены на энергию», — сказала она.

В ходе этой сессии Симсон также сообщила, что ЕК 14 сентября предложит странам Евросоюза в обязательном порядке сократить энергопотребление.

Она пояснила, что в среду Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом, которые будут включать обязательные ограничения для государствам ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также особые налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.