Акционеры Twitter одобрили сделку о продаже соцсети Илону Маску

Акционеры компании Twitter одобрили сделку о продаже социальной сети американскому предпринимателю, основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску за $44 млрд, передает телеканал CNBC.

Маск ранее направил письмо в Twitter, в котором уведомил компанию о расторжении сделки по покупке соцсети.

До этого газета Washington Рost писала, что сделка Маска о покупке Twitter находится под угрозой, так как миллиардер пришел к выводу, что данные о спам-аккаунтах в Twitter невозможно проверить. По словам источников издания, сомнения команды Маска о спам-аккаунтах говорят о том, что они не владеют достаточной информацией для оценки перспектив социальной сети как бизнеса.

По данным WP, отказ Маска от сделки может вызвать массовую судебную тяжбу. По условиям сделки, чтобы разорвать ее, бизнесмен должен заплатить $1 млрд.