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Путин объяснил проблемы с «Северным потоком — 1» санкциями против России

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Hannibal Hanschke/Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку — 1» вызваны санкциями Запада против России, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщили в пресс-службе, глава государства, характеризуя возникшую ситуацию в европейской энергетике, отметил, что Россия по-прежнему является «надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои», к примеру, «в работе газопровода «Северный поток — 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание».

Также Путин в ходе разговора указал, что попытки переложить на РФ вину за проблемы в энергоснабжении Европы «выглядят весьма цинично», «учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северного поток — 2».

Ранее Путин заявлял, что Россия готова к включению «Северного потока — 2» хоть завтра, однако такая возможность не предоставляется.

В начале сентября «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток», на турбине выявлен ряд протечек. До устранения замечаний магистраль полностью остановлена. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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