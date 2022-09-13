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Uniper рассматривает возможность подачи иска против «Газпрома» на миллиарды евро

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде, передает Reuters.

Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.

Ранее немецкая компания Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год, сообщается на сайте энергетического концерна Германии.

При этом поставки австралийского природного газа в Евросоюз с сентября 2031 года будут зависеть от результатов завершения долгосрочного стратегического резервирования мощностей в Северо-Западной Европе со стороны Uniper. Об итогах резервирования станет известно к марту 2023 года, говорится в пресс-релизе энергоконцерна.

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