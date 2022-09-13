Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга к 19 декабря

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, которые будут регулировать выпуск и обращение цифровой валюты в части регулирования майнинга на российской территории. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Минфин совместно с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен будет выработать согласованную позицию касательно проектов федеральных законов, «регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах».

Ранее директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке высказала мнение о том, что на сегодняшний день статус некоторых цифровых финансовых активов остается непонятен.

Сидоренко считает, что сегодня важно развиваться в цифровых валютах центральных банков.