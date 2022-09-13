Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бейл рассказал, почему отказался перейти из «Крыльев Советов»... 10:48
В Петербурге проверят заявление женщины об изнасиловании 12-летней дочери 10:47
Грызлов: РФ поддерживает стремление Белоруссии стать членом ШОС 10:47
РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают механизмы по выводу зерна России... 10:46
Пашинян заявил о гибели 49 человек в результате атак Азербайджана... 10:46
RT: в США обеспокоены зависимостью от закупок алюминия из России 10:44
Стремоусов: при попытке наступления на Херсон ВСУ потеряли около 3,5 тыс... 10:43
Популярную модель Tesla взломали за несколько секунд при помощи смартфона 10:40
РБК: Росстат планирует учитывать бонусы и инвестиции как доходы россиян 10:39
Под Саратовом школьницы устроили драку на глазах у сверстников 10:38

Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга к 19 декабря

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, которые будут регулировать выпуск и обращение цифровой валюты в части регулирования майнинга на российской территории. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Минфин совместно с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен будет выработать согласованную позицию касательно проектов федеральных законов, «регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах».

Ранее директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке высказала мнение о том, что на сегодняшний день статус некоторых цифровых финансовых активов остается непонятен.

Сидоренко считает, что сегодня важно развиваться в цифровых валютах центральных банков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть