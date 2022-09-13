Замглавы ФТС Ивин заявил, что США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России

США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между государствами сократился примерно на 65%. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

По его словам, в десятке крупнейших торговых партнеров РФ теперь находятся Китай, Нидерланды, Турция, Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия.

Ивин отметил, что Индия, которая только появилась в этом списке, активно закупают российские товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Кроме того, страна расширила в РФ экспорт фармацевтической группы, продуктов питания.

«Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай», — рассказал замглавы ФТС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на ВЭФ заявил, что Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, в то время как крупнейший торговый партнер РФ — Европа — выпал.