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Половина японцев поддерживает разработку реакторов АЭС нового типа

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Global Look Press

В Японии 48% жителей поддерживают проведение в стране разработки реакторов АЭС нового типа. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на опрос.

Против такой идеи высказались — 32% респондентов. 20% участников не смогли занять какую-либо сторону.

В трехдневном телефонном опросе приняли участие 1 255 человек со всей страны.

5 сентября результаты исследования газеты «Иомиури» продемонстрировали, что 52% японцев одобрили намерение правительства постепенно возобновлять работу атомных станций, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» весной 2011 года.

Ранее сообщалось, что Германия отложит поэтапный отказ от атомных станций. АЭС должны были быть законсервированы к концу декабря, последняя из атомных электростанций Германии прекратила работу после решения 2011 года Ангелы Меркель, тогдашнего канцлера, в ответ на ядерную аварию на Фукусиме в Японии.

Однако переворот на энергетических рынках после начала российской спецоперации на Украине в феврале привел к радикальному переосмыслению политики. Счета за электроэнергию по всей Европе резко возросли в свете сокращения поставок, что поставило домохозяйства и предприятия под крайнее экономическое давление по мере приближения зимы.

Затем Россия не смогла включить пятую и последнюю работающую турбину газопровода «Северный поток — 1», по которому газ из России доставлялся через Балтийское море в Германию. Москва сослалась на неисправности на линии, которые, по ее словам, были связаны с наложенными на нее санкциями.

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