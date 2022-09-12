Forbes: без российского газа Европа может вернуться в средневековье

Cтарший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза написал в своей статье, что европейские страны могут вернуться в средневековье из-за долгосрочного энергетического кризиса, в который они вступили.

По его словам, новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран как, например, Боливия.

«Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», — отметил автор.

Он обратил внимание, что в ФРГ предприятия вынуждены приостанавливать работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. В Великобритании также испытывают давление кризиса. Так, новоизбранный премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс пообещала, что в стране отменят экологически небезопасную добычу газа путем гидроразрыва.

Согласно прогнозам Barclays Capital, из-за подорожания энергоносителей, жестких мер Европейского центрального банка (ЕЦБ) и снижения спроса Евросоюзу грозит глубокая продолжительная рецессия.

Рапоза также выразил мнение, что ЕС смог частично заменить российский импорт другими источниками, а также уменьшить потребление. В Еврокомиссии считают, что ЕС необходимо сократить потребление газа на 15% (или примерно 60 млрд куб. м) на случай «разрыва» с РФ. Однако даже в этом случае в Европе будут продолжать покупать российское топливо.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа вряд ли рискует «замерзнуть насмерть» наступающей зимой.