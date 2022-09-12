Reuters: Евросоюз обяжет сырьевые компании платить «взносы солидарности» для борьбы с энергокризисом

Еврокомиссия запланировала ввести «взносы солидарности» для сырьевых компаний, получающих сверхприбыль от роста цен на энергоносители. Эта мера поможет справиться с последствиями энергетического кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий проект документа.

«Предложение, детали которого, как ожидается, будут обнародованы Брюсселем на этой неделе, приведет к тому, что страны Европейского союза введут «взнос солидарности» для компаний, которые сообщили о высокой прибыли от продажи ископаемого топлива в этом году», — говорится в материале.

В число компаний, на которые будет распространяться новая мера Еврокомиссии, войдут нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие фирмы. При этом размер взносов будет зависеть от уровня «налогооблагаемой сверхприбыли, полученной в 2022 финансовом году», уточняется в проекте документа.

Вырученные денежные средства, по задумке Еврокомиссии, должны пойти на поддержку домохозяйств и предприятий, оказавшихся в уязвимом финансовом положении из-за роста тарифов за электроэнергию. Отмечается, что сырьевые компании не смогли бы получить столь большую прибыль в обычных условиях, поэтому они должны поделиться частью «непредсказуемой сверхприбыли» с правительствами европейских государств.

12 сентября агентство Reuters также сообщило о планах Еврокомиссии ввести «лимит на доход» для солнечных, геотермальных, ядерных и некоторых гидроэлектростанций на фоне роста цен на газ. ЕК потребует от них перечислять часть доходов в специальный фонд, средства из которого страны смогут потратить на преодоление трудностей, связанных с энергетическим кризисом.